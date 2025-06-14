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Türkiye'nin ilk yurt dışı obüs ihracatıydı! Şimdi de ilk kez Avrupa'ya satılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye&#039;nin ilk yurt dışı obüs ihracatıydı! Şimdi de ilk kez Avrupa&#039;ya satılıyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin ilk yurt dışı obüs ihracatı olarak Bangladeş'e gönderilen BORAN, şimdi de Kuzey Makedonya ile Avrupa'ya yapılan ilk obüs ihracatı oldu. BORAN, etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

MKE'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yurt dışı obüs ihracatı olarak Bangladeş'e gönderilen BORAN, şimdi de Kuzey Makedonya ile Avrupa'ya yapılan ilk obüs ihracatı oldu.

Türkiye'nin ilk yurt dışı obüs ihracatıydı! Şimdi de ilk kez Avrupa'ya satılıyor - 1. Resim

ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile 21 Aralık 2022'de imzalanan sözleşme kapsamında 6 adet 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs ve beraberindeki mühimmat, 6 Haziran 2025'te başarıyla teslim edildi.

Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki ilk obüs ihracatı olma özelliğine de sahip olan BORAN, üzerinde 105 milimetre çapında ve 30 kalibre uzunluğunda namlu bulunduruyor.

"BİR DAKİKADAN KISA SÜREDE ATIŞA HAZIR"

Atış kontrol sistemi dahil 1745 kilogram ağırlığında olan BORAN, deniz seviyesinde 17 kilometre menzile ulaşabiliyor ve bir dakikadan kısa sürede atışa hazır hale gelebiliyor.

GPS destekli atış kontrol sistemi, panoramik dürbün ve hızlı mevzilenme kabiliyeti ile BORAN, klasik sistemlere kıyasla sahada daha esnek, etkili ve hızlı çözüm sunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de iç güvenlik ve hava destekli operasyonlarında başarıyla kullanılan BORAN, komando tugayları için özel olarak tasarlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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