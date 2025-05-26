Türkiye’yi boykot düğün turizmini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal edildi

Hindistan’ın Türkiye’ye karşı başlattığı boykot hareketi turizm sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Milyonlarca dolarlık Hint düğünleri iptal edildi. Organizasyonların değeri 70 ila 150 milyon dolar arasında değişiyordu.

1 milyar 480 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan’da her yıl binlerce düğün yurt dışında gerçekleştiriliyor. Türkiye son yıllarda yaptığı tanıtımlarla milyon dolarlık bütçelerle düzenlenen Hint düğün organizasyonlarında pay almaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır devam eden düğün organizasyonlarında bu yıl ise gerileme yaşadı.

ORGANİZASYONLAR İPTAL EDİLİYOR

Hindistan’daki birçok firmanın Türkiye’yi boykot etmeye başladığını belirten turizmci Hamit Kuk, "Özellikle son dönemde 2-3 tane düğün organizasyonu iptal edildi. Hindistan pazarında biliyorsunuz düğün organizasyonu çok şaşalı geçiyor. Milyonlarca dolarlık düğün organizasyonları oluyor. Türkiye'de Hindistan düğün pazarından ciddi bir pay almaya başladı. Düğün organizasyonlarının bütçeleri yaklaşık 70 ila 150 milyon dolar arasında değişiyordu. Bu sene biraz sıkıntı var, önümüzdeki dönemde işin nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH GEÇİCİ BİR SÜREÇTİR"

Kuk, "Şu ana kadar firmalardan öğrendiğimiz kadarıyla 2 düğün organizasyonu iptal edildi. Bir düğünün iptal edilip edilmediği konusunda ise henüz net bir bilgi yok. Fakat ileriye dönük yeni düğün organizasyonları maalesef alamıyor şu anda firmalarımız. İnşallah bu geçici bir durum olur ve uzun sürmez" ifadelerini kullandı.