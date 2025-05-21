Hintli markaları boykot korkusu sardı! Türkiye misilleme yapacak mı? Pazarı Çin'e kaptırabilirler

Hindistan’ın boykot tehdidine Türkiye’nin misilleme yapması gündemde. Özellikle, yılda 120-150 bin satış yapan Hintli motosiklet markalarını korku sardı. Distribütörler “Boykot başlarsa Hint firmaları pazar paylarını Çinli üreticilere kaptırır” diyor.

KAAN ZENGİNLİ - Hindistan ile Türkiye arasındaki diplomatik gerilim son günlerde daha da tırmandı. Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan kısa süreli askerî çatışmanın ardından, Türkiye’nin açıkça Pakistan’dan yana tavır alması, Hindistan kamuoyunda ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu durum, Hint basını ve sosyal medya üzerinden organize edilen kampanyalarla Türkiye’ye yönelik bir boykot hareketine dönüştü. Türk ürünlerine sistematik şekilde ambargo çağrıları yapılırken; gıda, tarım, havacılık, eğitim, dizi-film, mücevherat gibi pek çok alanda Türkiye menşeli markalar hedef alınıyor.

Ayrıca büyük e-Ticaret platformlarında Türk ürünlerinin listelerden kaldırıldığına dair iddialar gündeme geliyor. Turizmde de Türk destinasyonlarına yönelik rezervasyon iptallerinin arttığı bildiriliyor. Bu gelişmeler ışığında gözler, Türkiye pazarında etkin şekilde faaliyet gösteren Hintli markalara çevrildi. Özellikle motosiklet sektöründe Hindistan merkezli üreticiler büyük bir pazar payına sahip. Türkiye’de son yıllarda hızla büyüyen bu markalar, uygun fiyat ve düşük yakıt tüketimi avantajlarıyla tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Ancak yaşanan siyasi gerilim, bu firmaları da doğrudan etkileyebilir.

YERLİ VE ÇİNLİ MARKALAR VAR

Sektördeki kaynaklara göre, Hintli motosiklet üreticileri şu an ciddi bir tedirginlik içinde… Türkiye’nin de karşı misilleme yapması durumunda satış kayıplarının yaşanacağı ifade ediliyor. Türkiye’de yıllık 120- 150 bin arası motosiklet satışı gerçekleştiren bu markaların hedefi , 2025 sonuna kadar satışları 250 bin adedin üzerine çıkarmak. Ayrıca yeni nesil elektrikli modellerin de pazara girmesi planlanıyor.

Ancak muhtemel bir tüketici tepkisi veya kamu destekli boykot dalgası, bu hedeflerin büyük darbe almasına neden olabilir. Konuyla ilgili görüş aldığımız bir motosiklet distribütörü “Hintli markalar, ucuz fi yat segmentinde büyük pay sahibi. Ancak böyle bir gerilimde yerli ve Çinli üreticiler bu boşluğu doldurabilir. Ayrıca yerli markalar da ihtiyaca cevap verebilir. Eğer kamuoyunda bir boykot dalgası oluşursa, Hintli firmalar önemli kayıplar yaşayabilir” diyor.