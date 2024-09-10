Türkler dünyanın dişini temizleyecek! Banat, kapasiteyi 2,5 kat artırdı

Diş fırçası markası Banat, 2022’de Özkök Ailesi tarafından devralınmasının ardından üretim kapasitesini 2,5 kat artırarak 100 milyon adede yükseltti. 40 ülkeye ihracat yapan şirket, bu sayıyı orta vadede 70’e çıkarmayı hedefliyor.

ÖNDER ÇELİK - Kuyumculuk, inşaat ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Özkök Ailesi tarafından 2022’de devralınan diş fırçası markası Banat’ın üretim kapasitesi 2,5 kat artışla 40 milyondan 100 milyon adede yükseltilirken, şirket İstanbul Arnavutköy’e taşınan yeni fabrikasında karbon ayak izini azaltmaya ve otomasyona odaklanıyor.

Banat Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Özkök, “75 yıllık bu köklü markayı devralmak, sadece bir satın alma değil, Türkiye’nin en değerli yerli markalarından birini geleceğe taşımak anlamına geliyor. Yeni yatırımlarımızda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ilkelerine bağlı kalarak, tasarımdan tüketime kadar her aşamada kaynakları bilinçli kullanıyoruz. Eko-etkinlik odaklı yaklaşımımızla, minimum atık ve enerji tüketimi hedefliyoruz” dedi.

40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Şirket önümüzdeki dönemde sektöründeki ilk yerli Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinden birini kurmayı hedefliyor. Özkök, merkezin ihracat hedeflerine büyük katkı sağlayacağını anlattı. Banat, şu anda 40 ülkeye ihracat yaparken, bu sayıyı orta vadede 70’e çıkarmayı hedefliyor. Cirolarının yüzde 25’inin ihracattan geldiğini belirten Özkök, “Hedef yüzde 75’e çıkarmak. Orta Doğu gibi birçok ülkede güçlü bir varlığa sahibiz, ancak hedefimiz yalnızca bölgesel değil, global çapta bir marka olmaktır. Yakın gelecekte Amerika kıtasına girmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak ve katma değerli ürünler sunmak için, Endüstri 4.0 ve 5.0 teknolojileri ile inovasyonu ön planda tutuyoruz” diye konuştu.

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GLOBALDE İLK 3’Ü HEDEFLİYOR

‘Private label’de (Özel marka) pazar paylarının yüzde 50 olduğuna işaret eden Özkök, “Tüketicilerin yüzde 75’i satın alma kararlarını private label ürünlerle karşılaştırarak veriyor. Türkiye ve dünyadaki büyük zincir marketler, private label markalarını güvenle bize emanet ediyor” ifadelerini kullandı. Pazarın büyüklüğü 1 milyar TL civarında. Türkiye’de yılda 150 milyon adet diş fırçası satışı yapıldığını ifade eden Özkök, “Hedefimiz globalde ilk üç üreticiden biri olmak” dedi. Özkök, üretim tesislerinde 350 kişinin çalıştığını sözlerine ekledi.

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ORTA DOĞU'YA MİSVAKLI, GENÇLERE RENK DEĞİŞTİREN FIRÇA

Şirket gençler için çıkardığı yeni ürünleriyle diş fırçalama alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. Banat Marka Kategori Müdürü Esra Yılmaz, “Teenage serimiz, diş fırçası sektöründe dünyada bir ilk. 9-16 yaş grubuna yönelik geliştirilmiş bu seri, renk değiştiren kıl teknolojisiyle her 3 ayda bir diş fırçasının değiştirilmesi gerektiğini gençlere öğretmeyi amaçlıyor. Bu inovatif ürün, alışkanlığı destekleyerek gençlerin hayat boyu sağlıklı ağız yapısını oluşturmalarına katkıda bulunacaktır” dedi. Şirket ortalama 1.000 kıl yerine tam 12.540 adet kıl kullanarak ultrasoft diş eti hassasiyeti olanlara özel fırça üretirken, Orta Doğu’ya misvaklı diş fırçası satıyor.