Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı 2025 Schengen vize istatistiklerine göre, Türkiye'den yapılan başvurular 1,25 milyona ulaştı. Veriler, Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne yönelik talebinin artarak devam ettiğini ortaya koyarken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın çalışmasına göre ise Türklerin 2010-2025 döneminde Schengen vize başvuruları için ödediği toplam ücret yaklaşık 890 milyon euroya ulaştı.

Binlerce kişinin her yıl başvurduğu Schengen vize istatiskleri açıklandı. Türrkiye'den yapılan rekor başvuru sayısı ise 1,25 milyona ulaştı. Schengen bölgelerine yönelik talep artmaya devam ederken İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 2010-2025 döneminde Schengen vize başvuruları için ödenen toplam ücretin yaklaşık 890 milyon euroya yükseldiğini söyledi. Rekor başvuru sayısı ve ücretlere ulaşan bu 10 yıllık süreç adeta Türkiye-AB arasındaki vize trafiğinin ulaştığı boyutu ortaya koydu.

1,8 MİLYON BAŞVURUYLA ÇİN 1. SIRADA

İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) paylaştığı verilere göre, 2025 yılında Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ülke 1,8 milyon başvuruyla Çin oldu. Çin'i yaklaşık 1,25 milyon başvuruyla Türkiye takip ederken, Hindistan 1,15 milyon başvuruyla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından Rusya 679 bin, Fas ise 620 bin başvuruyla listenin üst sıralarında yer aldı. Artan jeopolitik gerilimler ve vize süreçlerinde yaşanan sıkılaşmaya rağmen Schengen Bölgesi'ne yönelik yoğun talep dikkat çekmeye devam etti.

Türklerin 15 yılda Schengen vizesi için harcadığı para dudak uçuklattı

2025 YILI BAŞVURU SAYISI 1,26 MİLYONU AŞTI

İKV tarafından paylaşılan verilere göre, Schengen vizesi için yapılan harcamalar yıllar içinde önemli ölçüde arttı. 2010 yılında yaklaşık 560 bin başvuru karşılığında 33,6 milyon euro vize ücreti ödenirken, 2025 yılı itibarıyla başvuru sayısı 1,26 milyonu aşarken ödenen toplam tutar 114 milyon euronun üzerine çıktı. Veriler, yalnızca son iki yılda vize başvuruları için yapılan harcamaların 220 milyon euroyu geçtiğini ortaya koydu.

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İKV, bu rakamların sadece resmi vize ücretlerini içerdiğine dikkat çekerek, aracı kurum hizmetleri, noter ve banka masrafları ile ek işlem ücretlerinin hesaba katılması durumunda toplam maliyetin çok daha yüksek seviyelere ulaştığını belirtti. Giderek artan vize maliyetleri ve küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle sıkılaşan Schengen uygulamalarının, önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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