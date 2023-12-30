Ünlü bankadan tüm personeline rekor yılbaşı ikramiyesi! Tam 50 bin lira hesaplara yatırılacak

30 Aralık 2023 11:46 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 11:52

Yapı Kredi Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Gökhan Erün, kararı şu sözlerle değerlendirdi:

YAPI KREDİ: TÜM PERSONELİMİZE 50 BİN LİRALIK YILBAŞI İKRAMİYESİ ÖDEYECEĞİZ

"Yapı Kredi Ailesi olarak, 2023 yılında da ülkemizin ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlamak için var gücümüzle çalıştık. Bu süreçte, tüm çalışanlarımızın özverili ve gayretli çalışmaları büyük önem arz etti. Bu nedenle, 2023 yılını tüm çalışanlarımızla birlikte kutlamak ve onlara teşekkür etmek istedik. Bu doğrultuda, tüm personelimize 50 bin liralık rekor bir yılbaşı ikramiyesi ödeme kararı aldık."

50 BİN LİRALIK İKRAMİYE MUTFAK VE GÜVENLİK PERSONELİNE DE VERİLECEK

Yapı Kredi Bankası'nın 2022 yılı net karı 52,7 milyar TL oldu. 2023 yılı 9 aylık toplam karı ise 48,7 milyar TL oldu. Bankanın maddi ortalama özsermaye kârlılığı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 46 oldu. Özkaynak kârlılığı 2022 yıl sonunda yüzde 56,6 seviyesindeydi.

Yapı Kredi, 50 bin liralık primi bankanın güvenlik görevlileri ile mutfak personeli de alacak. Bu, bankanın tüm personelini kapsayan en yüksek yılbaşı ikramiyesi oldu.





