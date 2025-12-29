Wall Street’te stratejistler, S&P 500 Endeksi’nin güçlü yükselişinin ardından gelecek yıl için de yukarı yönlü beklentilerde birleşti. Ankete katılan büyük yatırım bankaları ve kurumlar, endekste düşüş beklemezken yeni zirveler öngörüyor. Buna karşın bazı analistler, yapay zekâ hisselerindeki yoğunlaşma ve yüksek değerlemelerin risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

ABD borsalarında son iki yılda yaşanan güçlü yükseliş, düşüş bekleyen tüm tahminleri boşa çıkardı. S&P 500 Endeksi, Ekim 2022’de gördüğü dip seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 90 değer kazandı. Bu yükselişte özellikle yapay zekâ yatırımları ve büyük teknoloji şirketlerinin performansı belirleyici oldu.

Başta temkinli olan birçok kurum ve analist, piyasadaki bu güçlü seyir sonrası beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ YOK

Bloomberg’in 21 uzmanla yaptığı ankette, önümüzdeki yıl için düşüş bekleyen tek bir tahminci bile çıkmadı. Genel beklenti, endeksin gelecek yıl da yükselişini sürdürmesi yönünde.

Deneyimli piyasa stratejisti Ed Yardeni, uzun süredir kötümser olanların sürekli yanıldığını belirterek, piyasalardaki bu performansın yatırımcıları şaşırttığını söyledi. Yardeni, S&P 500’ün gelecek yılı 7.700 puan civarında kapatabileceğini ifade ederken, herkesin bu kadar iyimser olmasının da dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

RİSKLER DE SIRALANDI

Analistler, yükselişe rağmen bazı risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Yapay zekâya yapılan büyük harcamalar, faizlerin beklenenden uzun süre yüksek kalması ve ticaret politikalarındaki olası gerilimler bu riskler arasında yer alıyor.

Buna karşın ABD ekonomisinin güçlü görünümü, tüketici ve şirket harcamalarındaki artış ile şirket kârlarındaki büyüme beklentisi piyasaları desteklemeye devam ediyor. Uzmanlara göre şu an için büyük bir düşüş senaryosu masada değil, ancak temkinli olmakta fayda var.

