Vakko, ikinci yatırımıyla Boğaz’da! Lüksün zirvesini otelde yaşatacak

Vakko CEO’su Jaklin Güner, ikinci otellerini Sumahan’da açacaklarını, 90’ıncı yıllarını yatırımlarla çok daha özel ve özenli kutlamayı amaçladıklarını söyledi.

CANAN ERASLAN'IN HABERİ

Türkiye’nin lüks moda markalarından Vakko, turizm sektöründe önemli bir yatırıma daha imza atıyor. Vakko Hotel & Residence Projesi’ni İstanbul Boğazı’nın kıyısında hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çengelköy’de 19. yüzyıldan kalma eski bir Osmanlı fabrikasından dönüştürülen ve Boğaz’ın hemen kıyısında taş duvarları, kemerli pencereleri ve kendi özel iskelesi ile önemli bir konuma sahip olan Sumahan on the Water, yakın zamanda Vakko Hotel & Residence Sumahan olarak kapılarını açacak. Vakko’nun ilk kadın CEO’su olan Jaklin Güner, projeyle ilgili olarak, Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun da “İstanbul’u ziyaret eden ve burada konaklayan herkesin hafızasonda unutulmaz hatıralarla kalacağına eminiz. Dolayısıyla burayı sadece ikinci otelimiz olarak değil, İstanbul’a değer katan bir armağan olarak görüyoruz” dediğini de aktardı.

FRANSIZ MİMAR İMZASI

Jaklin Güner’in verdiği bilgiye göre Sumahan’da da, Vakko Hotel Residence Nişantaşı Projesi’nde imzası bulunan Fransız mimarların dokunuşu olacak. Yapının mimari DNA’sı ve orijinal dokulara sadık kalınarak tasarlanacak otel, eşsiz Boğaz manzarasına hakim, 12 adet lüks yaşam alanıyla kısa ve uzun dönem konuklamalar için özel kulüp sistemiyle hizmet sunacak. Her ayrıntısında tutkuyla gelen lüksün hissedileceği belirtilen otelin bu yılın üçüncü çeyreğinde konuklarına kapılarını açması planlanıyor.

SABUNU, DETERJANI VE ODA KOKUSUNU SORAN VAR

Lüks algısı, otelcilikte çok önemli boyutlarda işleniyor. Vakko olarak bütün çalışanların yüzde 51’i, yöneticilerin yüzde 46’sının kadın olduğu grupta her detay en ince ayrıntısına kadar işleniyor. Otele gelenlerin oda kokusundan temizlik malzemesine, çalışan haklarının nasıl korunduğuna kadar çok sayıda soru sorduğunu söyleyen Vakko CEO’su Jaklin Güner, 1934’te Şen Şapka ile başlayan, Atatürk deneyimleriyle doğan Vakko’nun bu yıl 90’ıncı yaşını kutlaması sebebiyle çok önemli adımlar da atacaklarını ifade etti.

PANDEMİDE 'NASILSINIZ?' DİYE SORAN TEK MARKA

Jaklin Güner, lüksün evrelerinden birinin de markayla kurulan bağ olduğunu vurgularken “Biz pandemide Vakko dostlarını aradık. İlk selamlaşmadan sonra kendileri bir şey ileteceğimizi zannettiği için ‘buyrun’ diyordu. Biz de ‘Sağlığınız nasıl, sizi merak ettik’ dediğimizde onların duyduğu memnuniyeti seslerinde hissettik. Daha sonra kendilerine çikolata ve kahve gönderdik. Daha sonra hastane kadar hijyenik mağazalarımıza gelen dostlarımız ‘Her şey yolundayken iyi ama hayatta mısınız diye soran bir tek siz oldunuz’ dediler. Onların gönlünde böyle kalıcı olduk” dedi.