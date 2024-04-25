X hâlâ Türkiye'de temsilci atamadı! Yüzde 90'a kadar bant daraltma gündemde

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan X'in hala Türkiye'ye temsilci atamadığını belirten Bakan Ulraoğlu, bant daraltmanın gündemde olduğunu söyledi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X’in hâlen Türkiye’de temsilci görevlendirmediğini söyledi. Bakan Uraloğlu “Bununla ilgili bir kanuni düzenleme gerekecek. Görüşmelerimiz devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bant daraltma da gündemimizde” dedi.

ÜÇ AYLIK SÜRE DOLDU

Türkiye’de sosyal ağ sağlayıcıların yasal yükümlülükleri 5651 sayılı Yasa ile düzenlenirken, 2020’de yapılan düzenlemeyle Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye’de temsilci belirleme yükümlülüğü getirilmişti. Eski adı Twitter olan X platformuna, bu sorumluluklarını yerine getirmediği için önce 10 milyon lira, durumun devam etmesi üzerine de 30 milyon lira idari para cezası verilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), cezaları ödemeyen ve temsilci atamayan X’e geçen yıl temmuzda da reklam yasağı getirmişti. Bu kapsamda X’e, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından reklam verilmesi yasaklanmıştı. X’e bu yasaktan sonra verilen üç aylık süre de çoktan doldu.

ERİŞİM HIZI DÜŞÜRÜLEBİLİR

Edinilen bilgilere göre; bundan sonraki aşamada sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması var. Bunun için herhangi bir süre sınırı bulunmuyor; ancak BTK, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin önce yüzde 50, sonra da yüzde 90’a kadar sulh ceza hâkimliğine başvurabiliyor. Yüzde 90 bant daraltma söz konusu olursa, sosyal medya platformuna erişim hızı çok yavaşlayacak.

TEMSİLCİ ATASA DA CEZA ÖDEYECEK

Kanun gereği, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hâlinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için de erişim sağlayıcılara BTK tarafından bildirim yapılacak.