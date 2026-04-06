Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Göktaş, 4.7 milyar lira yaşlı aylığı ve 3.7 milyar lira engelli aylığının hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.
4.7 MİLYAR LİRA YAŞLI, 3.7 MİLYAR LİRA ENFELLİ AYLIĞI
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu doğrultuda nisan ayı için yaklaşık 4 milyar 736 milyon lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3 milyar 766 milyon lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."