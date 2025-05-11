Yatırımcılar satmıyor, fiyatlar tırmanıyor! Bitcoin'de yükseliş devam ediyor

Bitcoin'in fiyatı 103 bin doları aşarken, yatırımcıların büyük çoğunluğu kârda bulunuyor, bu da fiyatın kısa vadede artmasını destekliyor. Ancak Motley Fool Stock Advisor analistler, fiyatların düşebileceği ve yatırımcıların uzun vadeli stratejilerle risklerini azaltarak fırsatlardan yararlanmaları gerektiği uyarısını yapıyor.

5 Mayıs itibarıyla, Bitcoin'in fiyatı 95 bin dolara ulaşırken, tüm Bitcoin cüzdanlarının yüzde 88'inden fazlası kârda bulunuyordu.

103 BİN DOLARI AŞTI

Bitcoin şu an 103 bin doları aşmış durumda ve çoğu yatırımcı, yatırımlarını satmak için herhangi bir duygusal baskı altında değil. Bu da daha fazla kişinin Bitcoin tutmaya devam etmesine ve eklemeler yapmasına olanak sağlıyor.

Bu durum, kısa vadede Bitcoin fiyatının daha da artacağına işaret ediyor olabilir.

BİTCOİN'İN FİYATI İLERİYE DÖNÜK DÜŞÜŞ GÖREBİLİR

Ancak, Bitcoin'in fiyatının sürekli olarak yükselmesi mümkün değil. Yakın gelecekte bazı makroekonomik faktörler, yatırımcıları satış yapmaya yönlendirebilir. Bu, Bitcoin'in değerinin bir süre sonra düşeceği anlamına geliyor. Fiyatlar düştüğünde, birçok yatırımcı zararına satma kararı alabilir ve kripto paralara olan ilgilerini kaybedebilir.

Bu dalgalanmalara hazırlıklı olmak için, yatırımcılara uzun vadeli bir stratejiyle yatırım yapmaları öneriliyor. Yatırımcılar, yükselme dönemlerinde küçük miktarlarla dolar maliyeti ortalaması (DCA) yaparak risklerini azaltabilirler. Ayrıca, fiyatlar düştüğünde daha fazla alım yaparak fırsatlardan yararlanabilirler.

UZUN VADELİ YATIRIMIN ÖNEMİ

Bitcoin'e yatırım yapmanın ana stratejisi, uzun vadeli tutma düşüncesine dayanıyor. Uzun vadeli tutmak, Bitcoin'in kıtlık özelliğinden ve kurumların, devletlerin yatırım yapma potansiyelinden faydalanmayı sağlar. Uzmanlara göre, yatırımcılar duygusal kararlar yerine, uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmelidir.

BİTCOİN'E YATIRIM YAPMAK İSTEYENLERE UYARI

Öte yandan, Bitcoin'e yatırım yapmadan önce dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da var: Motley Fool Stock Advisor analistleri, şu anda Bitcoin'i yatırım yapmanız gereken en iyi hisse senetleri listesine almadı. Netflix ve Nvidia gibi şirketler, geçmişte bu listeye girmeleri sayesinde büyük kazançlar elde etmişti.