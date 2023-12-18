Yemeksepeti’nin sahibi, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor

18 Aralık 2023 17:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 18:00

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük online yemek sipariş platformlarından Yemeksepeti’nin sahibi olan Alman yemek teslimat şirketi Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki küresel teknoloji merkezlerini kapatacağını açıkladı.

ÇALIŞAN SAYISINI YÜZDE 13 AZALTACAK

Delivery Hero, küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve operasyonel verimliliği sağlamak amacıyla böyle bir karar alındığını açıkladı. Reuters'ın haberine göre şirket, Berlin’deki ana merkezinde ve diğer küresel hizmet birimlerinde çalışan sayısını da bu yıl içinde yüzde 13 oranında düşüreceğini bildirdi.

Delivery Hero’nun Türkiye ve Tayvan’daki ofislerinin kapanması, yüzlerce çalışanı ve milyonlarca müşteriyi etkileyecek. Şirket, bu süreçte çalışanlarına ve iş ortaklarına destek olacağını ve gerekli tazminatları ödeyeceğini belirtti.

'VERİMLİLİK' İÇİN KAPATIYORLAR

Habertürk'ün ulaştığı Delivery Hero CEO'su Niklas Östberg'in çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme mailinde, teknoloji merkezini kapatma kararının 'verimlilik' gerekçesi ile alındığı belirtildi. CEO'nun mailinde şu ifadeler yer aldı:

"Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, küresel ekiplerimiz ve Berlin genel merkezimizdeki işlevleri desteklemek için personel sayısında ayarlama yapmanın yanı sıra, Türkiye ve Tayvan'daki iki küresel teknoloji merkezimizi kapatma yönünde zor bir karar aldık.

Değişiklikler, daha az ama daha iyi şeyler yapma ve uzun vadeli büyüme potansiyelimizden ödün vermeden ana platformumuzun ve hızlı ticaret işlerimizin verimliliğini ve kalitesini artırma tutkumuzla uyumludur. Karar, önümüzdeki yıla ilişkin stratejik planlarımız doğrultusunda, temel hedef ve önceliklerimize odaklanabilmemizi sağlamak amacıyla alındı."

YEMEKSEPETİ'Nİ 2015 YILINDA SATIN ALMIŞLARDI

Berlin merkezli şirket, Yemeksepeti'ni 2015 yılında satın almıştı. Anlaşma kapsamında Yemeksepeti'nin borsada işlem gören 589 milyon dolar değerindeki hisseleri Delivery Hero'ya geçmişti. Yemeksepeti'nin CEO'su ve kurucusu Nevzat Aydın, şirketteki görevine devam etmiş, ayrıca Delivery Hero’nun yönetiminde de aktif rol üstlenmişti.