Yeni CFO belli oldu! TAV Havalimanları'nda üst düzey atamalar gerçekleşti

8 ülkede 15 havalimanı işleten TAV Havalimanları'nda yeni atamalar yapıldı. Finans Grup Başkanı (CFO) görevine Karim Ben Salem atanırken, Finans Grup Başkan Yardımcılığı görevine ise Nazım Yaprak getirildi.

TAV Havalimanları'nda görev değişimi yaşandı. 8 ülkede 15 havalimanı işleten şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın yönetim kadrosunda iki üst düzey atama yapıldı.

TAV CFO'SU DEĞİŞTİ

TAV Havalimanları CFO görevine, Karim Ben Salem atandı. 30 Haziran'da görevinden ayrılacak TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO Burcu Geriş'ten görevi devralacak Ben Salem, aynı zamanda TAV Havalimanları Üst Yönetim Komitesinde yer alacak.

TAV Havalimanları Finans Grup Başkan Yardımcılığı görevine ise Nazım Yaprak atandı. Halihazırda şirkette Hazine ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Yaprak, mevcut sorumluluklarını sürdürmeye devam edecek.

KARİM BEN SALEM KİMDİR?

ESCP Business School'dan 2011'de mezun olan Karim Ben Salem, kariyerine Fransa'da, tüketici ürünleri sektöründe birleşme ve satın alma danışmanı olarak başladı. İlk olarak Leonardo&Co'da, ardından Avrupa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale'de çalışan Ben Salem, 2016'da katıldığı Groupe ADP'de ise ilk olarak iş Planlama Müdürü; ardından Finansal Planlama ve Analiz Grup Başkanı görevlerini üstlendi. Bu görevine ek olarak Ben Salem, Groupe ADP'nin uluslararası iştiraklerinden sorumlu ADP International'da CFO'luğa da getirildi.

NAZIM YAPRAK KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ve Koç Üniversitesinde "Executive MBA" programını tamamlayan Nazım Yaprak, bir süre bankacılık sektöründe çalıştı. Yaprak, yaklaşık 20 yıldır TAV Havalimanları bünyesinde görev yapıyor.