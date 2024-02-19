Yeni haftaya temkinli başlangıç! Borsa zirveden döndü, altın-dolar emin adımlarla...

Borsa, altın ve dolarda son dakika!.. BİST100 endeksi 19 Şubat işlemlerinde 9404 ile rekor kırdı. Ancak sonradan gelen kâr satışlarının ardından günü %0,58 kayıpla, 9196 puandan tamamladı. Dolarda sınırlı yükseliş devam etti ve akşam saatlerinde 30,88 seviyelerinden fiyatlandı. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın ise 2092’den kapanış gerçekleştirerek, sınırlı ama emin adımlarla yoluna devam etti. Analistler borsada 9000 seviyesinin korunmasının önemli olduğunu, ons altında da yeniden 2000 dolar üzerine yerleşme çabalarının dikkat çektiğini belirterek; bu anlamda Çarşamba günü açıklanacak FED tutanaklarının önemli olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın ilk işlem günü, temkinli bir duruşa işaret etti. Borsa İstanbul tarafında BİST100 endeksi, analistlerin “kâr satışı gelebilir” diyerek dikkat çektiği 9500 hedefine bugün bir adım daha yaklaştı. Endeks gün içinde en yüksek 9404 seviyesini gördü. Ancak gelen kâr satışlarının da etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,58 oranında gerileme ile 9196 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi 154,80 milyar TL ile, ortalama seviyelerin üzerinde gerçekleşti.

19 ŞUBAT ALTIN VE DOLAR FİYATLARI

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altının fiyatı günü, %0,33 primle, 2092 TL seviyelerinden tamamladı. Çeyrek altın akşam saatlerinde 3 bin 531 TL, yarım altın 7 bin 83 TL ve tam altın 14 bin 103 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altınının fiyatı ise 14 bin liraya yükseldi.

Öte yandan dolar, sınırlı yükseliş hareketine devam ediyor. Bugünkü işlemler TSİ 18:30 itibarıyla 30,88 seviyesinden geçiyor. Euro ise 33,27’den fiyatlanıyor.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST100 endeksine dahil hisseler arasında MIA Teknoloji yüzde 9,92 primle en çok yükselen hisse oldu. Onu Alarko Holding, Zorlu Enerji, TÜPRAŞ ve Vestel takip etti.

Penta Teknoloji ise yüzde 7,84 ile en çok gerileyen hisse olarak kayıtlara geçti. BIEN Yapı, Gübre Fabrikaları, Boğaziçi Beton ve BIO Enerji de en fazla değer kaybedenler arasında yer aldı.

BORSADA 9000 SEVİYESİ KRİTİK

Analistler, borsa tarafındaki gerilemenin 9000 psikolojik seviyesinin üzerinde kalındıkça normal karşılanması gerektiğini ifade ederek, “9000 puan üzerinde mevcut pozisyonlar da korunabilir. Derin bir satışı gerektirecek şartlar yok. Bu kadar yükselişin ardından bu geri çekilmeleri aslında sağlıklı da karşılamak gerekiyor” görüşünü dile getiriyor.

ALTINDA BU NOKTAYA DİKKAT

Altın tarafında ise özellikle ‘ons’un yeniden 2000 dolar üzerine yerleşme çabasında olduğunu ifade eden analistler, “Haftalık kapanış 2010 dolar üzerinde gerçekleşirse altında umutlar yeniden yeşerebilir. Ancak buranın; ABD tahvilleri ve dolar endeksinde yaşanabilecek bir gerileme ile desteklenmesi önemli. Bu sebeple Çarşamba akşamı açıklanacak FED tutanakları önemli” ifadelerini kullanıyor.