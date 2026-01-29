İstanbul Fuar Merkezi, 40 bin metrekarelik yeni salon yatırımıyla kapasitesini yüzde 40 artırmaya hazırlanırken, Avrupa’nın öne çıkan fuar merkezleri arasındaki konumunu güçlendirdi.

İstanbul Fuar Merkezi (İFM), 40 bin metrekarelik yeni salon yatırımıyla büyüme sürecinde önemli bir adım attı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Başkan Vekili Şekib Avdagiç, başlatılan inşaatın Avrupa’da gerçekleştirilen en önemli ilave fuar yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

Avdagiç, iki katlı olarak inşa edilecek yeni salonun tamamlanmasıyla İFM’nin toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde 40 artacağını belirtti. Bu yatırımla birlikte İstanbul Fuar Merkezinin toplam fuar alanı 140 bin metrekareye ulaşacak.

İDTM bünyesinde 11 fuar salonuyla faaliyet gösteren İFM’nin, son yıllarda gerçekleştirilen altyapı ve teknoloji yatırımları sayesinde Avrupa’nın önde gelen fuar merkezleri arasına girdiğini vurgulayan Avdagiç, salonların işletme haklarının devralınması ve tapularının alınmasının ardından 18 yıl sonra ilk kez yeni bir fuar salonu yatırımına başlandığını kaydetti.

Avdagiç ayrıca, 2026 yılı fuar takviminin büyük ölçüde planlandığını ifade ederek, söz konusu yıl içerisinde İFM’de 73 fuar düzenlenmesinin, toplam kullanım alanının ise 2 milyon 536 bin metrekareye ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı.

