Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yerli girişimlere 20 milyon dolarlık yatırım! FinTech, tarım, sağlık ve oyun sektörlerini odağına aldı

Yerli girişimlere 20 milyon dolarlık yatırım! FinTech, tarım, sağlık ve oyun sektörlerini odağına aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerli girişimlere 20 milyon dolarlık yatırım! FinTech, tarım, sağlık ve oyun sektörlerini odağına aldı
FinTech, Tarım, Sağlık, Oyun, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Albaraka Portföy, APY Ventures ile girişimcilere destek oluyor. Aralarında TREASY, Saykal, Tark Games, Circle Games, Minted Connect, Jobtogo; devam yatırımlarından Milvus Robotics ve Fimple’ın da bulunduğu 8 girişime 4  milyon dolar yatırım yapan APY Ventures bu yıl içerisinde 20 milyon dolar yatırım yapacak.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - APY Ventures olarak FinTech, kurumsal yazılım ve siber güvenlik, yeşil enerji ve sürdürülebilirlik, tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri ile oyun ve mobil uygulamalara odaklandıklarını belirten  APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, “Yıl sonuna kadar 8 fon ile 37 yatırım hedefi koyduk. Bunların içinde mükerrer yatırımlar da olacak. Bir şirkete birden fazla fonla yatırım yapma imkânımız bulunuyor. Bu da bizi masada güçlü kılıyor. Tekil olarak baktığımızda ise minimum 20 yatırım diye hedefliyoruz” dedi. 

Yine bu yılki hedefleri arasında Yeni Nesil Teknoloji GSYF’nin üç yıl içinde toplam 1 milyar TL fon toplamasını beklediklerini kaydeden Keçeli, bu fona toplanacak sermayenin, büyüme aşamasındaki (Pre-seed, Seed ve Series A) teknoloji odaklı girişimlere, özellikle 250 bin ile 2 milyon dolar arasında değişen oranlarda kaynak aktarılacağını söyledi. Teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlere daha fazla yatırım yapacaklarını belirten Keçeli “Dijital dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik trendleri bu sektörlerdeki büyümeyi hızlandırırken özellikle veri yönetimi, enerji verimliliği ve yenilikçi sağlık çözümlerine yönelik artan talep, yatırım stratejilerimizin temelini oluşturuyor” diye konuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?Kars'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lüks oteller mağaraya girdi! Yılda 4 milyonu geçti, Kapadokya rekor kırıyor - EkonomiYılda 4 milyonu geçti, Kapadokya rekor kırıyorPetrol zirveden inmiyor: 2050 senaryosu hazır, günlük 112 milyon varil öngörülüyor! - Ekonomi2050 senaryosu hazır, günlük 112 milyon varil öngörülüyor!BIST 100 yükselişe geçti! Yatırımcıların gözdesi bu hisseler oldu - EkonomiYatırımcıların gözdesi bu hisseler oldu!Altının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya yükseldiKastamonu'dan dünyaya yayılıyor… Üretici fiyatından memnun! “Bol kazançlı bir sezon olacak” - EkonomiÜretici fiyatından memnun! “Bol kazançlı bir sezon olacak”Karadeniz'de ilk ve tek olacak! Sinop'ta kuruluyor - EkonomiKaradeniz'de ilk ve tek olacak! Sinop'ta kuruluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...