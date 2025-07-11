Yerli girişimlere 20 milyon dolarlık yatırım! FinTech, tarım, sağlık ve oyun sektörlerini odağına aldı

Albaraka Portföy, APY Ventures ile girişimcilere destek oluyor. Aralarında TREASY, Saykal, Tark Games, Circle Games, Minted Connect, Jobtogo; devam yatırımlarından Milvus Robotics ve Fimple’ın da bulunduğu 8 girişime 4 milyon dolar yatırım yapan APY Ventures bu yıl içerisinde 20 milyon dolar yatırım yapacak.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - APY Ventures olarak FinTech, kurumsal yazılım ve siber güvenlik, yeşil enerji ve sürdürülebilirlik, tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri ile oyun ve mobil uygulamalara odaklandıklarını belirten APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, “Yıl sonuna kadar 8 fon ile 37 yatırım hedefi koyduk. Bunların içinde mükerrer yatırımlar da olacak. Bir şirkete birden fazla fonla yatırım yapma imkânımız bulunuyor. Bu da bizi masada güçlü kılıyor. Tekil olarak baktığımızda ise minimum 20 yatırım diye hedefliyoruz” dedi.