Lüks oteller mağaraya girdi! Yılda 4 milyonu geçti, Kapadokya rekor kırıyor

Uluslararası otel zinciri Wyndham, Kapadokya’nın ilk ve tek mağara otelinde misafirlerini kabul etmeye başlarken, Hilton da harekete geçti. Bölgenin yatırımcıları arasında yer alan Ramada Hotel ise mağara otelini yatırım planları arasına aldı.

ÖMER TEMÜR - Dünyaca ünlü peribacalarının bulunduğu Kapadokya bölgesi sadece turistleri değil yatırımcıları da cezbediyor. Uluslararası otel zincirleri her yıl 4 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği, 1 milyondan fazla konaklamanın gerçekleştiği bölgede mağara otel için sıraya girdi. Kapadokya’nın ilk ve tek uluslararası zincir mağara oteli Signature Cave Cappadocia, Trademark Collection by Wyndham kapılarını ziyaretçilerine açarken Hilton da mağara oteli için harekete geçti. Bölgenin yatırımcıları arasında yer alan Ramada Hotel ise mağara otelini yatırım planları arasına aldı.

BÖLGEDEN TAŞLAR KULLANILDI

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis otelin 27 süit odadan oluştuğunu, inşasında bölgenin mimari geleneklerini yansıtan taş döşemeler, antika halılar ve el yapımı mobilyaların kullanıldığını söyledi. Manikis, “Signature Cave Cappadocia’yı olağan bir otel açılışının ötesinde, yaşanması gereken bir hikaye olarak görüyoruz. Geceyi yüzlerce yıllık bir mağarada geçirmek, oymalı taş tavanların altında yemek ve gözünü Kapadokya’nın büyülü ortamında açmak herkesin hayal ettiği ve sosyal medyada paylaşmak isteyeceği türden bir deneyim. Seyahat edenlere ilham veren, onları şaşırtan destinasyonlarda büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Dünyanın köklü otel zincirlerinden Hilton ise 2025-2027 yılları arasında İstanbul’dan Kapadokya’ya, Mersin’den Edirne’ye kadar uzanan 7 farklı şehirde sekiz yeni otel için imza attı. Bu kapsamda anlaşması imzalanan oteller arasında, Hilton’un ilk mağara oteli olan Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton da bulunuyor. Hilton Orta ve Doğu Avrupa Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Collini, Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton’un 2025 yılının sonlarında kapılarını açacağını belirterek, “Türkiye’nin merkezinde yer alan Kapadokya, 1850’lere kadar uzanan restore edilmiş mağaralar ve taş evlerle bezeli eşsiz bir manzaraya sahip tarihî bir bölge. Otel, halk arasında “peribacası” olarak bilinen ve dünyanın ilk çok katlı yerleşim yerlerinden biri olduğu söylenen tarihî Ortahisar Kalesi’nin hemen altında yer alıyor. Otel 36 konuk odasıyla hizmet verecek” diye konuştu.