Yerli yatırımcının döviz hesabı, 2024’ün dibinde! Geçen hafta 4,35 milyar dolar daha satıldı!

TL’nin cazip getirisi ve doların stabil seyretmesi; döviz hesaplarında ve KKM’de çözülmeleri hızlandırdı. Sadece geçen hafta yerli yatırımcı; 1,14 milyar doları KKM olmak üzere toplamda 4,35 milyar dolarlık satış daha gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının büyüklüğü ise 167,38 milyar dolarla, bu yılın en düşük seviyesine geriledi. 1-3 ay arası vadede (KKM dahil) %61,00 olan ortalama mevduat faizinde ise “sınırlı” düşüş eğiliminin sürdüğü görüldü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Piyasalarda geçen hafta gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler bugün açıklandı. Yerli yatırımcıların Döviz Tevdiat Hesaplarında (DTH) ve Kur Korumalı Hesaplarda (KMM) çözülme devam ederken; yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasalarından çıkış yaptığı ve tahvil alımlarının ise daha düşük miktarlarda devam ettiği görüldü. Mevduat faizlerinde ise, likidite tedbirlerine rağmen ‘sınırlı’ da olsa gerileme eğiliminin sürdüğü dikkatlerden kaçmadı.

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YABANCIDAN HAFTALAR SONRA “ÇIKIŞ”

Yabancı yatırımcılar 31 Mayıs ile sona eren haftada 528,80 milyon dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştirdi. Buna karşılık 94,10 milyon dolarlık tahvil alımı ve 20,80 milyon dolar tutarında diğer yurtiçi ihraçlara katılım sağladılar. Böylece geçen hafta toplamda, 413 milyon dolarlık yabancı çıkışı gerçekleşti. Bu eğilim, haftalar sonra bir “ilk” olarak dikkat çekse de; tahvil tarafında alımların sürmesi, yabancıların, “dezenflasyonist sürecin devam edeceği” ve “tahvil faizlerinde düşüş” beklentisine işaret etti.

DTH VE KKM’DE YÜKLÜ ÇÖZÜLME

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 31 Mayıs haftasında, 3,21 milyar dolarlık çıkış daha gerçekleşti. Böylece yerlilerin döviz hesaplarının büyüklüğü 167,38 milyar dolara kadar düştü ve 2024 yılının en düşük seviyesine geriledi.

KKM hesapları ise geçen hafta 36,8 milyar TL (1,14 milyar dolar) düşüşle birlikte, 2,12 trilyon TL’ye geriledi. Böylece yerli yatırımcılar geçen hafta dövizde, toplamda 4,35 milyar dolarlık satış gerçekleştirmiş oldu.

ORTALAMA MEVDUAT FAİZİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

TCMB tarafından açıklanan verilere göre; 31 Mayıs haftasında 1-3 ay arası vadeli mevduatların (KKM dahil) ortalama faiz oranı da yüzde 61,00 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran önceki hafta 61,77 seviyesinde iken, yıllık zirve yüzde 68,88 oranla 19 Nisan haftasında görülmüştü.

Bu arada bugün sadece TL mevduatlara uygulanan mevduat faizleri ise %45-%54 aralığında değişiklik gösteriyor.