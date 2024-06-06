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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek: Net rezervler 2 ayda 67 milyar dolar arttı

Bakan Şimşek: Net rezervler 2 ayda 67 milyar dolar arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Net rezervlerin 4 yıl sonra ilk kez artıya geçtiğini belirten Bakan Şimşek, "Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı." dedi. Bakan Şimşek rezervlerin daha da artırılması için programın kararlılıkla uygulanacağını söyledi.

Merkez Bankası rezervleri açıklandı. 31 Mayıs haftasında net rezervler 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı. Swap hariç net rezerv ise 4 yıl sonra ilk kez artıya geçti ve 1,5 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerle ilgili bir değerlendirme yaptı. 

Bakan Şimşek: Net rezervler 2 ayda 67 milyar dolar arttı - 1. Resim

Şimşek'in açıklamaları şöyle: 

Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor.  

Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. 

Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı.

Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı.

Bakan Şimşek: Net rezervler 2 ayda 67 milyar dolar arttı - 2. Resim

"DIŞ KAYNAĞA ERİŞİM ÖNEMLİ"

Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. 

Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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