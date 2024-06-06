Bakan Şimşek: Net rezervler 2 ayda 67 milyar dolar arttı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2024 15:20 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 15:52 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Net rezervlerin 4 yıl sonra ilk kez artıya geçtiğini belirten Bakan Şimşek, "Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı." dedi. Bakan Şimşek rezervlerin daha da artırılması için programın kararlılıkla uygulanacağını söyledi.