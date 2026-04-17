Ambalaj sektöründe karbon ayak izi sertifikası alan ilk marka olan İhlas Ambalaj, başarısını yeşil dönüşüm ile taçlandırdı.

AREV Eğitim Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Yılın Enleri Ödül Töreni'nde, İhlas Ambalaj 'Yılın Çevreci Ödülü'ne layık görüldü. Törende; spor, sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Açılışta, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler anılarak rahmet dilendi.

"SEKTÖRDE İLK OLMAK GURUR VERİCİ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İhlas Ambalaj Genel Müdürü Kadri Yeltekin, "İhlas Ambalaj, sektöründe karbon ayak izini hesaplayıp belgeleyen ve Yeşil Ekonomi Ödülü alan ilk marka olma özelliğiyle öne çıkıyor. Çevresel sürdürülebilirliğe odaklanan firmamız, karbon ayak izi sertifikasıyla üretim süreçlerindeki sera gazı emisyonlarını düzenli olarak raporlarken, bu emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Sektörde ilk olmak gurur verici" ifadelerini kullandı.



Törende konuşan AREV Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını belirterek, değerler eğitiminin önemine dikkat çekti. Orakçı, bu tür organizasyonların topluma örnek olan isimleri bir araya getirdiğini ve özellikle gençler açısından önem taşıdığını ifade etti.



Gecede Ahmet Selçuk İlkan ve Ersan Er sahne aldı. Program kapsamında farklı kategorilerde ödüller de sahiplerini buldu. 'Onur Ödülü' Ahmet Selçuk İlkan’a verilirken, Yeşilçam’ın 50. yılına ithafen hazırlanan özel ödül Hababam Sınıfı oyuncuları Ahmet Arman ve Teoman Ayık’a takdim edildi.

Tören, ödül takdimleri ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

