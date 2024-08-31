Yıkıcı muhalefet işbaşında! Şimdi de üretimi hedefe koydular

Ekonomiyi hedef alan muhaliflerde yalan bitmiyor. “TMO üreticiyi tüccara mahkûm etti, ekim alanları azaldı” yalanını yayanlar şimdi de “Çiftçiye mazot ve gübre desteği verilmeyecek” diyerek algı yapmaya çalıştı.

HABER MERKEZİ ANKARA Hükûmetin enflasyonla mücadele adımları devam ederken muhalefetin, buna karşı yürüttüğü algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği söylentileriyle ekonominin toparlanma sürecine darbe vurmayı amaçlayan muhalefet, bir yandan da üretimi hedef alıyor. Tarımda yeni destekleme modelinin hayata geçirilmesinin ardından, çeşitli mecralarda, mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı dezenformasyonu yapıldı. Bu dezenformasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kısa sürede yalanlanmasına rağmen sosyal medyada bazı kesimler tarafından gündemde tutulmaya devam etti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de (DMM), iddianın doğru olmadığını belirtti. DMM’den yapılan açıklamada “Desteklerin kaldırıldığına yönelik iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon kampanyası ürünüdür. Kararda mazot ve gübre desteği ‘Temel Destek’ olarak tanımlanmıştır. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilerimizin, Temel Destek ile mazot maliyetinin yüzde 50’si ve gübre maliyetinin yüzde 25’i karşılanacaktır. Ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda, ‘Temel Destek’e ilave olarak kullanılan mazotun yüzde 50’si, gübrenin de yüzde 25’i planlı üretim desteği olarak verilecektir. Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100’ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50’si desteklenmiş olacaktır. Ayrıca çiftçilerimizin talebi doğrultusunda bu destekler ayni değil, nakdî olarak ödenecektir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi.

TMO’YU DA HEDEF ALMIŞLARDI

Muhalefetin yalana dayalı yıkıcı çabaları ilk değil. Daha önce de Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ‘üreticiye randevu vermeyerek, tüccarın eline mahkûm ettiği’ yalanı ortaya atılmış, TMO’nun 2023 hasat döneminde 15,7 milyon ton ürün için 374 bin üreticiye 671 bin adet randevu verdiği ve arz edilen 13 milyon tonun üzerinde ürünü aldığı ortaya çıkmıştı. 2022’de 510 olan alım noktası sayısını geçen yıl 614’e yükselten ve çalışma sürelerini haftanın 7 günü 12 saat esasına göre düzenleyen TMO, kurulduğu günden bugüne yaptığı en yüksek alım miktarını 2023 alım sezonunda gerçekleştirmişti.

4,7 MİLYON HEKTAR KAZANDIRILDI

Bir diğer algı operasyonu da ekim alanlarıyla ilgili olmuştu. Muhalefet, ekiliş alanlarının azaldığını iddia etse de resmî verilere göre, son iki yılda 4,7 milyon dekar alan tarımsal üretime kazandırıldı. Bu arada, nadas alanları 2,45 milyon dekar azaltılırken, tarla bitkileri ekiliş alanı da 6,49 milyon dekar artırıldı.

KİRALAMA İDDİALARI BOŞ ÇIKMIŞTI

Bir dönem de Venezuela’dan tarım için arazisi kiralandığı iddiaları ortaya atılmış, Tarım ve Orman Bakanlığı ise yurt dışında arazi kiralanmasının söz konusu olmadığını ifade etmişti. Ayrıca, Türkiye’nin saman ithalatına ihtiyaç duyar hâle geldiği iddiaları da yalan çıkmıştı. Türkiye’nin saman üretimi yıllık 25 milyon ton olurken, hayvancılıkta 18 milyon ton saman tüketiliyor. Geri kalan miktar da kâğıt endüstrisinde, mantar yetiştiriciliğinde ve hayvan altlığı olarak kullanılıyor.