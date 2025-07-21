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Yıl sonu hedefi belli oldu! Yüzde 30'un altına düşecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıl sonu hedefi belli oldu! Yüzde 30&#039;un altına düşecek
Ekonomi, Enflasyon, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında ülke ekonomisine dair mesajlar verdi. Enflasyonun düşmeye devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz. Beklentimiz bu şekilde. Gelecek yıl onlu rakamlara, daha sonraki dönemde ise tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı özel bir televizyon kanalında ekonomi gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. 

Yılmaz, yıl sonu enflasyon beklentisi ile ilgili soru üzerine, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Orta Vadeli Programı şekillendirirken dört başlık koyduklarını ve programı başarıyla hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

Yıl sonu hedefi belli oldu! Yüzde 30'un altına düşecek - 1. Resim

"YIL SONUNDA YÜZDE 30'UN ALTINI GÖRECEĞİZ"

"Büyüme ve istihdamda dünya ile mukayese ettiğimizde oldukça iyi bir performansımız var. Depremin etkilerine rağmen büyümeyi ve istihdam artışını sürdürüyoruz. Cari açıkta çok olumlu gelişmeler var. Geçen yıl turizm gelirlerimiz 61 milyar doları geçti. Finansal göstergelerimizde de son derece olumlu bir gidişat var.

Enflasyonda geçen yıl en yüksek zirveyi 75,5 ile mayısta gördük. O tarihten bugüne 13 aydır üst üste yıllık enflasyon oranı geriliyor. Yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz. Beklentimiz bu şekilde. Gelecek yıl onlu rakamlara, daha sonraki dönemde ise tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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