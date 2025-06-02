Zararlı ürünler Türkiye’ye giremeyecek! e-İthalat’ta ‘güvenli ürün’ sertifikası şartı

Başta oyuncak olmak üzere yurtdışından e-İthalat yoluyla gelen bazı ürünlerde kanserojen riski bulunmasına karşı Ticaret Bakanlığı’ndan önemli bir adım geldi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Bakanlığa bağlı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün yeni yönetmeliği kapsamında, Çin merkezli Temu’nun da aralarında bulunduğu yurt dışı menşeli e-Ticaret platformları, artık, sattıkları ürünlerin “güvenli ürün sertifikalarını” internet sitelerinden yayınlamak zorunda. Sertifikası olmayan ürünlerin Türkiye’yi girişine izin verilmeyecek.

Bu konuda vatandaştan gelen şikâyetleri değerlendiren Bakanlık, Türkiye’de muhatabı olmayan e-Ticaret platformlarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirmiş ve bu kapsamda 16 Mayıs’ta Temu’nun yetkilileriyle bakanlıkta görüşme yapmıştı. Bu görüşmede firmadan, Türkiye’ye temsilci ataması talep edilmiş ayrıca uymaları gereken yasal sorumluluklar hatırlatılmıştı. Aradan geçen 2 haftaya rağmen şirketin henüz temsilci atamadığı öğrenildi.