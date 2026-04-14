Zirai dona karşı kapsamlı reform önerisi: Tarım sigortası mecburi olmalı
Mesaisini tamamlayan Meclis araştırma komisyonu, taslak raporda zirai don riski yüksek bölgelerde daha dayanıklı bitkilerin ekilmesini önerdi.
ESMA ALTIN- Meclis bünyesinde kurulan ve çalışmalarını tamamlayan Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonunun hazırladığı, tarım sektörünün iklim değişikliğine karşı daha dirençli hâle getirilmesi için kapsamlı öneriler içeren taslak raporunda, mevcut tarım politikalarının iklim şartlarına göre yeniden şekillendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Don riski yüksek bölgelerde daha dayanıklı ürün çeşitlerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtilirken, ürün deseni, ekim takvimi ve su yönetiminin de iklim verilerine göre yeniden planlanması gerektiği ifade edildi.
TEDARİK ZİNCİRİ DE RİSK ALTINDA
Raporda, zirai donun yalnızca üretimi değil, aynı zamanda tedarik zincirini de olumsuz etkilediği ifade edildi. Bu kapsamda soğuk hava depolarının artırılması, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi gerektiği belirtildi.
Gıda arz güvenliğinin korunması için işleme kapasitesinin de artırılması önerildi.
SİGORTA SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
Zirai don riskine karşı tarım sigortalarında kapsamlı reform önerileri de yer aldı. Parsel bazlı sigorta modeline geçilmesi, don riskine göre mevzuatın güncellenmesi ve daha esnek sigorta paketlerinin oluşturulması önerildi.
Ayrıca tarım sigortasının zorunlu hale getirilmesinin değerlendirilmesi ve afet tahvilleri gibi yeni finansal araçların devreye alınması gerektiği ifade edildi. Raporda, üreticilerin don riskine karşı daha hızlı ve etkili önlem alabilmesi için dijital tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması gerektiği de vurgulandı.