Kış şartlarının zor geçtiği Kars'ta, havaların ısınması ve karların erimesiyle çiftçiler tarlaya indi. Ekin sezonunu başlatan üreticiler, yılın bol yağışlı, verimli ve bereketli geçmesini temenni ediyor.

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden biri olan Kars'ta 2026 yılı ekin sezonu başladı. Uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte çiftçiler yeniden tarlalarına dönerek üretim hazırlıklarını tamamladı.

Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde başlayan sezon, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de startı niteliğini taşıyor. Kısa üretim sezonuna sahip olan Kars'ta çiftçiler, zamanı en verimli şekilde kullanabilmek için erken harekete geçiyor.

Çiftçiler tarlaya indi! Doğu Anadolunun tarım merkezinde ekin sezonu başladı

ÇİFTÇİLER BEREKETLİ BİR SEZON BEKLİYOR

Duraklı köyünde yaşayan çiftçi Mevlüt Aramaz, 2026 yılının ilk ekimini gerçekleştirerek sezonu başlatan isimlerden biri oldu.

Bölgede tarım, özellikle buğday ve arpa üretimi açısından büyük önem taşıyor. Kars gibi yüksek rakımlı ve sert iklimli bölgelerde ekim döneminin zamanında başlaması, sezon sonunda alınacak verimi doğrudan etkiliyor. 2026 ekin sezonunun başlamasıyla birlikte Kars genelinde tarımsal hareketlilik artarken, çiftçiler umutlarını yeni sezona bağlayarak, yılın bol yağışlı, verimli ve bereketli geçmesini temenni ediyor.

Çiftçiler tarlaya indi! Doğu Anadolunun tarım merkezinde ekin sezonu başladı

Haberle İlgili Daha Fazlası