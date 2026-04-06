Çiftçiler tarlaya indi! Doğu Anadolu'nun tarım merkezinde ekin sezonu başladı
Kış şartlarının zor geçtiği Kars'ta, havaların ısınması ve karların erimesiyle çiftçiler tarlaya indi. Ekin sezonunu başlatan üreticiler, yılın bol yağışlı, verimli ve bereketli geçmesini temenni ediyor.
- 2026 yılı ekin sezonu Kars'ta başlamıştır.
- Sezon Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde başlamıştır.
- Kars, yüksek rakımlı ve sert iklimli bir bölge olup kısa üretim sezonuna sahiptir.
- Çiftçiler, özellikle buğday ve arpa üretimi başta olmak üzere, zamanı verimli kullanmak için erken harekete geçmiştir.
- Duraklı köyünden çiftçi Mevlüt Aramaz, ilk ekimi gerçekleştirenlerden biridir.
- Çiftçiler, 2026 sezonunun bol yağışlı, verimli ve bereketli geçmesini temenni etmektedir.
Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden biri olan Kars'ta 2026 yılı ekin sezonu başladı. Uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte çiftçiler yeniden tarlalarına dönerek üretim hazırlıklarını tamamladı.
Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde başlayan sezon, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de startı niteliğini taşıyor. Kısa üretim sezonuna sahip olan Kars'ta çiftçiler, zamanı en verimli şekilde kullanabilmek için erken harekete geçiyor.
ÇİFTÇİLER BEREKETLİ BİR SEZON BEKLİYOR
Duraklı köyünde yaşayan çiftçi Mevlüt Aramaz, 2026 yılının ilk ekimini gerçekleştirerek sezonu başlatan isimlerden biri oldu.
Bölgede tarım, özellikle buğday ve arpa üretimi açısından büyük önem taşıyor. Kars gibi yüksek rakımlı ve sert iklimli bölgelerde ekim döneminin zamanında başlaması, sezon sonunda alınacak verimi doğrudan etkiliyor. 2026 ekin sezonunun başlamasıyla birlikte Kars genelinde tarımsal hareketlilik artarken, çiftçiler umutlarını yeni sezona bağlayarak, yılın bol yağışlı, verimli ve bereketli geçmesini temenni ediyor.