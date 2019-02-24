Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul’un en çok nüfusa sahip ilçelerinden Ümraniye’nin Ak Parti Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerine ilişkin detayları paylaştı. Ümraniye’nin Anadolu Yakası’nda yükselen bir değer olarak konumlanacağını belirten Yıldırım, ilçenin konut ve sanayi alanlarıyla birlikte parlayan bir yıldız olacağını söyledi.

20 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi KİPTAŞ’ın Genel Müdürü olarak görev yapan İsmet Yıldırım, imar işinin kendi alanı olduğunu hatırlatarak “Bu işlerin mektebini okuduk, medresesini okuduk. Bu işten başka bir iş yapmıyorum. İmar işi bizim işimiz. Siz bana güvenin. Allah’ın izniyle bu işlerin üstesinden geliriz” dedi ve gerekirse bazı mahallelerde uygulamalar yaparak vatandaşlara örnekleri göstereceklerini dile getirdi. Düzensiz yapılaşma nedeniyle bazı yollarda yürünemediğini hatırlatan Yıldırım, son yapılan imar planlarına da değinerek, “Onun için bu mahallelerdeki en önemli konumuz tapu olmuş, imar olmuş. Ve güzel bir imar olmuş. Yani okuluyla, yeşil alanıyla, yoluyla sosyal tesisleriyle, otoparkıyla, çocukların yeşil alanı ile birlikte inşallah çok güzel bir imarla burayı yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

ÜMRANİYE NÜFUSU 700 BİNE ULAŞTI

Ümraniye’nin İstanbul Anadolu Yakası’nda bir kesişme noktası olduğunu belirten Yıldırım “Ümraniye 700 bin nüfusa ulaşmış çok önemli bir ilçemiz. Ümraniye’de yeni ulaşım aksları, otoparklar, millet bahçelerimiz, yeni ulaşım akslarının içerisinde olacak, mahallelerin içerisinde olacak. Kütüphanelerimiz olacak, millet kıraathaneleri adı altında. Göreve gelir gelmez bunlara hemen başlayacağız” dedi. Uygulanacak projelerle Ümraniye’nin ulaşım yönünden rahat bir nefes alacağını belirten Yıldırım “Yeni metro hatlarıyla birlikte Ümraniye’miz, metro yönünden İstanbul’un her yerine çok kısa zamanda ulaşılabilecek bir hâle geliyor. Aynı zamanda ulaşım akslarında da otobanlara giriş çıkışlar daha rahat hâle gelecek. Bu anlamda da çok ciddi çalışmalarımız var” dedi.

GENÇLERE YÖNELİK SPOR KÖYÜ KURULACAK

Gençlere yönelik atılacak adımlara da değinen Yıldırım “Çok büyük bir ‘Spor Köyü’ kuracağız, olimpiyat köyü gibi. Sporda biraz zayıf kalmışız. Gerçi son dönemde Ümraniye Spor amatör ruhla çok ciddi ataklar yaptı. Biz mahallelerimizde gençlerimizi sporla buluşturarak, kurulacak ‘Spor Köyü’ dahilinde ciddi hizmetler yapacağız” diye konuştu.

PLANLANAN PROJELERİN LANSMANI BUGÜN 20.00’DE

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye için hazırlanan projelerin tüm detaylarını bugün, 20.00’de Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde düzenlenecek programda tanıtacak.