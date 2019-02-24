Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Çimento şirketleri ile müteahhitler arasında krize neden olan çimento zammı problemi çözüldü. Çimento şirketlerinin uyguladığı zamma tepki gösteren İzmir Ticaret Odası 67. İnşaat komitesi meclis üyeleri ile çimento firmalarının yöneticileri arasında uzlaşma sağladı.

Çimentoya yapılan yüzde 50 zammın çok yüksek olduğunu ve daha makul seviyede zam yapılmasını isteyen inşaat sektörü temsilcilerinin talebi karşılık gördü. 10 liradan 15 liraya çıkan çimento fiyatları bu hafta itibarıyla 11,5 - 12 lira seviyelerine geri çekildi. Yüzde 50 olan zam oranı ise yüzde 20'lere gerilemiş oldu.