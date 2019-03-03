Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Toplantıda kampanya ile ilgili açıklama yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, imzalanan protokol ile Antalya’da faaliyet gösteren ATSO üyesi müteahhitlerin yeni konutları için Ziraat Bankası tarafından 0,98 oran ve 60 ay vade ile 750 bin liraya kadar kredi kullandırılacağını söyledi. Davut Çetin, kampanyanın Antalya’da inşaat sektörünün yanı sıra, inşaat sektörünün paydaşı pek çok sektöre nefes aldırmasını umut ettiklerini söyledi. Kampanyanın Antalya’da sektöre canlılık getirmesini dilediğini belirten Davut Çetin, " Bu kampanya ile en az 5 bin yeni konut satılmasını hedefliyoruz. Bu kampanyanın hem ATSO üyesi müteahhitlere, hem ev alacak vatandaşlarımıza hem de piyasaya ve ilgili sektörlere katkısı olacak. Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyorum" dedi.