Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Gayrimenkul sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla kurulan derneğin, bugün bütünü kucaklayan bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Doç. Dr. Feyzullah Yetgin “Yaşanan her gelişmenin etkilediği, büyük bir sektörü temsil ediyoruz. Güçlü bir duruş sergilemeyi sürdüreceğiz. Hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarla kısa vadeli hedeflerden çok, gayrimenkul sektörünün geleceğine odaklanacağız. Üyelerimizle birlikte yeni başarı hikâyeleri yazacağımıza inanıyoruz. Mevcut sorunların aşılması için önemli adımlar atan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm Bakanlıkların destekleriyle, gayrimenkul sektörü içinde bulunduğu süreçten güçlenerek çıkacaktır. GYODER çatısı altında 240’a yakın kurumsal üyemiz bulunuyor. Çok efektif bir icra kurulu oluşturup, onun altında komiteler geliştirerek, yine durmadan sektöre ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.