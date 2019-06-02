Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bu yıl 17 ülkeden 600’ün üzerinde katılımcı ve 90 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen Yapı Fuarı’nda; iş makinelerinden nalbura, prefabrike yapılardan dekorasyon, duvar ve döşeme kaplamalarına kadar pek çok alanda hizmet veren firmalar yer alacak. Katar, İran, Rusya, Çin, BAE, İtalya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Tayvan, Çekya, KKTC, Almanya, Polonya, Ukrayna, Hindistan ve Portekiz gibi bir çok ülke, fuarda yeni ürün ve hizmet teknolojilerini sergileyecek. Fuarı organize eden ITE Turkey Bölge Direktörü Kemal Ülgen, “2019 yılında ihracat önemli bir çıkış yolu olarak gözüküyor. İnşaat malzemeleri ihracatında da yüzde 7-8 arasında bir artış olması ve 23 milyar dolara yaklaşması öngörülüyor. Bu dönüşüme fuarımız büyük katkı sunacak” dedi.