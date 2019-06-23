Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Projenin 2’inci etabı olan Sur Cadde’nin yüzde 70’i, 3’üncü etap Turkuaz’da ise temel seviyesinin üzerine çıkıldı. 23 kule vinç ve 1500’ün üzerinde işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı projede bugüne kadar 800 bin metrekare imalat gerçekleştirildi. Türkiye ekonomisine bugüne dek 1,2 milyar TL katkı sağlayan projede teslimlerin 2019 Aralık ayında yapılması planlanıyor. Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı mega projede; hastane, okul, spor ve kültürel alanlar, cami, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi, şehir parkı ve ulaşım ağı olacak.

Park etabı içerisinde yer alacak 157 bin metrekare yeşil alan ise Antalya’nın en büyük şehir parkı olacak. Kurulacak şehir parkının içerisinde piknik alanı, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahalar yer alacak.