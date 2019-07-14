Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

GYODER'in 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında başkan yardımcıları Ersun Bayraktaroğlu, Neşecan Çekici, Prof. Dr. Gürsel Öngören ile gazetecilerle bir araya gelen Feyzullah Yetgin, “Sektörün üretim noktasında tekrar hareketleneceğini düşünüyorum. İki yıl sonrası için karamsar bir fotoğraf hayal etmiyorum. Gayrimenkulde yeniden eski günlere döneceğiz” dedi.

Sektörün en önemli sorununun ‘finansman' olduğunu aktaran Yetgin, sektörde yeni konut ihtiyacının devam ettiğini, buna yönelik stok eritecek yeni modellerin hayata geçirileceğini kaydetti. Yetgin, “Emlak Katılım Bankası ile stok eritecek modeller üzerine çalışıyoruz. Yeni finansman modeli yıl sonuna kadar devreye girecek. Öncelikle iskanı alınmış sorunsuz konutlardan bir havuz oluşacak. Bu ürünler yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtılacak. Yatırımcı menkulleşen sertifikaya yatırım yapacak. Gayrimenkul piyasası fonlanmış olacak. 3 ya da 6 ay aralıklarla da kâr dağıtılacak. Bu model, zaman içinde ipotekli konutlar için de devreye girecek” diye konuştu.

TALEP SÜRÜYOR

Feyzullah Yetgin, konuta talebin biriktiğini ancak konut alımının ertelendiğini belirterek, “Talep buharlaşmadı, bekliyor. Mevduat faizi şu anda çok cazip. Ancak bu dönem geçici. Faizler makul düzeye inip piyasa hareketlendiğinde ertelenen zamlar yapılmak zorunda. O nedenle alıcı için avantajlı bir dönemdeyiz. Ayrıca geçmişte de faizin yüksek olduğu zamanlar oldu. Bu dönemlerden tecrübe ettiğimiz gibi, birikimini faize değil konuta yatıranlar çok daha fazla kazandı” diye konuştu.