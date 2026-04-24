Özgür Özel, 23 Nisan Resepsiyonu’nda geçen yılki katılmama kararına ilişkin açıklama yaptı. “Biz ev sahibiyiz, Meclis resepsiyonunu protesto etmeyiz” diyen Özel, katılmamalarının nedeninin protesto değil, İstanbul’daki yoğunluk olduğunu söyledi.

Berat Temiz / ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Türkiye ‘dokun’muyor! En fazla fezleke Özgür Özel hakkında

"İSTANBUL'DA OLDUĞUMUZ İÇİN KATILMAMIŞTIK"

Geçen yılki 23 Nisan ve 1 Ekim'deki resepsiyonlara katılmadıkları hatırlatılan Özel, "Biz ev sahibiyiz. Meclisin kurucu partisi, şu anda ana muhalefet partisi, müstakbel iktidar partisi Meclis resepsiyonunu protesto etmez. Biz geçen sene saldırı altındaydık. 19 Mart'ta darbe girişimi oldu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Meclis özel gündemle toplandı, CHP lideri yine ara seçim istedi

Darbe girişimini takip eden süreçte İstanbul'da yoğunluk içindeydik. İstanbul'da olduğumuz için katılmamıştık. Ama protesto ettiğimiz zaman protesto nedeniyle katılmadığımızı söylüyoruz" dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası