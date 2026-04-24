Özgür Özel: Biz ev sahibiyiz, resepsiyonu protesto etmeyiz
Özgür Özel, 23 Nisan Resepsiyonu’nda geçen yılki katılmama kararına ilişkin açıklama yaptı. “Biz ev sahibiyiz, Meclis resepsiyonunu protesto etmeyiz” diyen Özel, katılmamalarının nedeninin protesto değil, İstanbul’daki yoğunluk olduğunu söyledi.
Politika
- Özel, Meclis resepsiyonunu protesto etmeyeceklerini belirtti.
- Geçen yılki resepsiyonlara katılmamalarının nedeninin 19 Mart'taki darbe girişimini takip eden süreçte İstanbul'da yoğunluk içinde olmaları olduğunu söyledi.
- Protesto nedeniyle katılmadıkları zaman bunu belirttiklerini ifade etti.
Berat Temiz / ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.
"İSTANBUL'DA OLDUĞUMUZ İÇİN KATILMAMIŞTIK"
Geçen yılki 23 Nisan ve 1 Ekim'deki resepsiyonlara katılmadıkları hatırlatılan Özel, "Biz ev sahibiyiz. Meclisin kurucu partisi, şu anda ana muhalefet partisi, müstakbel iktidar partisi Meclis resepsiyonunu protesto etmez. Biz geçen sene saldırı altındaydık. 19 Mart'ta darbe girişimi oldu.
Darbe girişimini takip eden süreçte İstanbul'da yoğunluk içindeydik. İstanbul'da olduğumuz için katılmamıştık. Ama protesto ettiğimiz zaman protesto nedeniyle katılmadığımızı söylüyoruz" dedi.
