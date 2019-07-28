Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar'a yeni bir kent vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında hızla ilerliyor. Bu kapsamda sürdürülen Çamlıca Camii eteklerindeki, Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin “Yerinde ve Gönüllü” dönüşümün altyapı çalışmalarında 2'nci etaba geçildi. Bugüne kadar 293 adet binanın ortadan kaldırılarak, inşaat çalışmalarına başlanan projede; bölgede yer alan kent dokusuyla uyuşmayan, riskli ve güvensiz binaların yerine Üsküdar'ın çehresiyle uyumlu, güvenli binalar yapılacak. Projenin ilk etabında inşaat çalışmaları hız kazandı.

HİLMİ TÜRKMEN: YERİNDE VE GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Bugün Üsküdar'da, Kirazlıtepe Mahallemizde, Çamlıca Camii eteklerinde devam eden kentsel dönüşüm projemiz için çok önemli bir gün! Anlaştığımız hak sahipleri ile birlikte burada dönüşümün çok önemli bir adımını atmış oluyoruz. Yaklaşık 100'e yakın bağımsız bölüm, 20-25 tane de binanın yıkımını gerçekleştireceğiz. Bir taraftan yıkım gerçekleştirirken bir taraftan da projemizin inşaatına başladık. Bulunduğumuz alan, 180 bin metrekare. Biz buraya toplamda bin 900 bağımsız bölüm yapacağız. Ve bu bin 900 bölümün tamamını buradaki hak sahiplerine vereceğiz. Bizim önemli iki kriterimiz var; yerinde ve gönüllü dönüşüm. Burada yine herkes yerinde ev sahibi olacak. Kimsenin rızası olmadan yıkım gerçekleştirmiyoruz. Burada dönüşümün maliyetini de vatandaşımıza yansıtmayacağız. Temmuz 2019'dayız. İnşallah Temmuz 2021'de vatandaşlarımızı bin 900 adet konuta kavuşturacağız” dedi.