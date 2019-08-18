Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlıksız yapıların modern yapılara dönüşmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde; yerel yönetimler, Emlak Konut GYO, TOKİ, KİPTAŞ, GYODER ve özel sektör işbirliğiyle Türkiye’de büyük dönüşüm seferberliği çalışmalarına başlanıldı. Ancak sürecin daha da hızlanması gerekiyor. Gelecek nesillere kaliteli yaşam imkanı tanımak ve şehirlerimizin geleceğini şimdiden planlamak inşaat sektörünün omuzlarında yükselecektir.



Prof. Dr. Gürsel Öngören:

“Güvenli konutlara ihtiyacımız var”

Kentsel dönüşümle ilgili kararın 2012'de alındığını ve 2013 itibarıyla uygulamaya başlandığını belirten Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, “6-7 yıllık süre içinde hedeflenen kentsel dönüşümün ancak yüzde 10'unu gerçekleştirebildik. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir plan yaptı ve kentsel dönüşüm strateji belgesi oluşturuldu. Bu belge bütün belediyelere yollandı. Belediyeler kentsel dönüşüm yapacakları yerleri belirleyecekler. Dönüşüme, deprem ve afetlere dayanıksız bölgelerden başlanacak" dedi.

Nazmi Şahin:

“Ev almadan önce sağlamlığına bakılmalı”

Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, "Konut alırken fiyatına, cephesine, salonuna ve mutfağına bakmak yetmiyor. Ev alırken mutfağından önce depreme dayanıklılığına bakılmalı. Binanın kimler tarafından, nasıl yapıldığı, yapı denetimli olup olmadığı ve depreme dayanıklılığı göz ardı edilmemeli. İkinci el, hatta sıfır araba alırken bile araştırıyoruz. Hangi araba az yakıyor, hangi araba daha konforlu, ikinci el ise boyasını, motorunu uzun uzun inceliyoruz ancak milyon liralık ev alırken bu özeni göstermiyoruz" dedi.

CELAL KOLOĞLU:

“İşin ehli müteahhitler sahada olmalı”

Yeni yapılar noktasında 20 yılda önemli dersler çıkarıldığını belirten Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, “Güvenli yapıların önemi konusunda farkındalık ve bilinç arttı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu alanda son derece önemli çalışmalar yaptı ve “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında” yayınladığı yönetmelik sektörümüz için bir dönüm noktası oldu. Bu yönetmeliğin hayata geçirilmesiyle inanıyoruz ki artık ekonomik ve mali yeterliliği olmayan müteahhitler yapım işlerine giremeyecek, işinin ehli müteahhit çalışacak, inşaatlar yarım kalmayacak” dedi.

Doç. Dr. Hakan Yalçıner:

“Mukavemeti yüksek beton ürettik”

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, depreme karşı dayanıklı binaların üretimi için perlit madeninin betonda kullanımı ile ilgili bilimsel çalışma yaptı. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner, "Fakülte olarak kamu sanayi iş birliği kapsamında bir takım çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalardan bir tanesi de Mollaköy'de bulunan perlit madeni kullanılarak üretilen betonlar. Bilimsel çalışmalarımız şu an halen devam etmektedir. Elde ettiğimiz ilk bulgular neticesinde normal betonlara göre mukavemeti yüzde 30 fazla olan perlit karışımı betonun inşaat sektöründe birtakım yeniliklere imkân sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.