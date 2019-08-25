Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başaran, “Vadelerin de 15 yıla (180 ay) çıkmasıyla satışlar hızlandı. Bu ay yapılan satış rakamları, eylül ayında açıklanacak, istatistiklere yansıyacak. Yıl sonunda satışlarda 1 milyonun üzerine çıkılabilir. Türkiye’de yıllık en az 750 bin konut ihtiyacı var. Ev almak isteyen 4 milyonun üzerinde aile bulunuyor. Beklemede olan talep, düşük faiz oranlarıyla harekete geçmiş durumda. Kamu bankaları kadar olmasa da özel bankalarda da faiz indirimleri var. Merkez Bankası’nın faiz indiriminin sürmesi halinde, konut kredi faizlerinin yüzde 0.99’un daha da altına düşmesiyle, satışların yılın kalan aylarında hızlanmasını beklemekteyiz” dedi.



YABANCI DA ALIYOR

Yabancılara yapılan konut satışları temmuzda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 artarak 4 bin 192 adet oldu. Temmuzda Irak vatandaşları Türkiye’den 734 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla 464 konut ile İran, 219 konut ile Kuveyt, 218 konut ile Suudi Arabistan ve 215 konut ile Rusya Federasyonu izledi. İlk 7 ayda yabancıya satılan konut, yüzde 65 artışla 24 bin 144’e ulaşarak rekor kırdı. Evrim Kırmızıtaş Başaran; özellikle Orta Doğu’dan konut alım yönünde yoğun talep olduğunu söyledi. 50 bin dolarlık daireden 500 milyon dolarlık yalılara kadar birçok segmentte talep olduğuna dikkat çeken Başaran, “Yabancı talebi artarak devam ediyor. Yabancıya satışta da 50 bin adedi yakalayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.