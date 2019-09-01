Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Açıklanan rapora göre, yabancılara yapılan konut satışları 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,9’luk artış ile 19 bin 952'ye yükseldi.

İkinci çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yüzde 44,3 pay ile İstanbul, ikinci sırada yüzde 21,2 pay ile Antalya yer aldı. Aynı dönemde konut satışlarında Türkiye'yi tercih eden ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran ve Rusya oldu.

Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019-2. Çeyrek Raporunda GYODER, kredi faizlerindeki düşüşün gayrimenkul satışlarını artırmaya devam edeceğini belirtti.