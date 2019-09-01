Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Kurada ismi açıklanan aileler büyük sevinç yaşarken aile bireylerinden Yasemin Poyraz "Uzun zamandır ev sahibi olmak istiyorduk. İlk evimiz olacak. Ümitsiz bir şekilde öylesine geldim ve ismim çıkınca çok şaşırdım. Fotoğraf bile çekemedim, kaçıncı katta çıktı onu bile hatırlamıyorum" diye konuştu. Aşkın Işık, eşiyle birlikte yeni evlerinde oturacaklarını söyleyerek "İlk evim olacak. 3 yıldır evliyim eşimle şansımızı denemek için girdik bu kuraya. Mutluyum" ifadelerini kullandı. 10 yıldır ev sahibi olma hayali kuran Hacer Civelek "İlk evimiz olacak. Yaklaşık 10 senedir ev sahibi olma hayali kuruyordum. Nihayet gerçekleşti. Çok mutluyum” diye konuştu.