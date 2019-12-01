Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Toplu Konut İdaresi Gelir Paylaşımı modeli ile hayata geçirilen ve içinde otel, rezidans, loft daire ve ofisleri barındıran karma proje KUZU EFFECT’in AVM’si de kapılarını ziyaretçilere açtı. 1150 kişiye sağladığı istihdamla ekonomiye katkı sağlayan KUZU EFFECT AVM, 35 bin m2 kiralanabilir alanı, 102 seçkin marka ve café-restoranı buluştururken, ziyaretçilerine de keyif dolu bir ortam sunuyor. Trend markalar, rafine lezzetler, sanat ve eğlencenin yer aldığı Kuzu Effect Alışveriş Merkezi, Ankaralıların hayatına değer katmayı hedefliyor. KUZU EFFECT rezidans, loft ve stüdyo bloğunda 1+1’den 5+1’e kadar farklı seçenekte daireler ve değişken metrekarelerde ofisler yer alıyor. Projede 212 konut ve 41 ofis olmak üzere toplam 256 bölüm bulunuyor.