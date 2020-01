Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

2018 yılı Haziran ayında Moskova Sheremetyevo Havalimanı C Terminali yapımını üstlenen Rönesans İnşaat, Rusya’nın en büyük havaalanı kompleksinin son etabını tamamladı. Projenin tüm müteahhitlik çalışmaları Rönesans İnşaat grup şirketlerinden Energo-Stroy tarafından gerçekleştirildi.

17 Ocak 2020 tarihinde açılış töreniyle hizmete giren Sheremetyevo Havalimanı C Terminali, 127 bin metrekare alana sahip terminal binası ve yardımcı yapılardan oluşuyor. Aynı dönemde, Sheremetyevo Havalimanı’nda 2500 araçlık çok katlı otopark, 350 bin m2 peron ve büyük ebatlı uçakların teknik bakımın yapılacağı hangar inşaatları Rönesans İnşaat tarafından tamamlanarak hizmete açıldı. Daha önce aynı havalimanının 15 milyon kapasiteli B Terminalini de inşa eden Rönesans, pistlerin altından geçen yolcu ve bagaj taşınması için kullanılan 2’şer kilometrelik iki tünel inşaatını da gerçekleştirmişti. Sheremetyevo Havalimanı'nın yıllık kapasitesi, C Terminali’nin ek 20 milyon kapasitesi ile 80 milyona çıkacak. Yeni terminal ile birlikte Rusya'daki en büyük havaalanı kompleksi haline gelen Sheremetyevo Havalimanı'nın, altı tane terminali, dört adet business salonu yanı sıra VIP salonu, 60 kişiyi alan ve çocuklu aileler için 24 saat hizmet verebilen 350 metrekarelik ayrı bir salonu daha bulunuyor.