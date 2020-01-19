Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019 yılında konut satışları bir önceki yıla azalış gösterdiği kaydedildi. Böylelikle geçen yıl 1 milyon 348 bin 729 adet konutun el değiştirdiği görülürken, yabancılara satılan konut sayısı 45 bin 483 olarak kayıtlara geçti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışının da Iraklılara yapıldığı kaydedilirken, Irak vatandaşlarının geçen yıl 7 bin 596 konut satın aldığı saptandı. İkinci sırada 5 bin 423 konut ile İran yer alırken, üçüncü sıraya 2 bin 893 konut ile Rusya yerleşti.