Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yaşanan son depremle birlikte il, ilçe ve kent merkezlerinin yanı sıra köylerdeki dönüşüm çalışmalarıda önem kazanmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014’te başlattığı ‘köysel dönüşüm’ projelerine bu yıl daha fazla ağırlık verecek. Başlangıçta 53 ili kapsayacak şekilde planlanan proje zamanla ülke geneline yayılacak. Projeyle köylerde, betonarme olmayan, dayanıksız ve sağlıksız yapılar yıkılarak yerine güvenli, afete dayanıklı yeni evler inşa edilecek. Yeni imar kanununa göre köylerdeki mevcut dayanıksız yapılar, yöreye özgü olmak şartıyla güçlendirilecek.

Köylerde yapılacak dönüşüm projeleri sadece konutlarla sınırlı olmayacak. Ambar olarak kullanılan serenderler ve köy konakları da proje kapsamında aslına uygun şekilde inşa edilecek.

Ayrıca, köylerde ve mezralarda yapılacak yapıların projeleri bundan böyle valilik tarafından onaylanacak.