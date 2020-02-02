Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Erdoğan, İngiltere'nin bugün Avrupa Birliği'nden ayrılacağını belirterek, tarafların 2020 sonuna kadar, gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin müzakere yürüteceğini bildirdi. Geçiş süreci boyunca İngiltere'nin AB kurallarına bağlı olmayı sürdüreceğini aktaran Erdoğan, bu süre içinde kapsamlı bir anlaşmaya varılma olasılığının zor görüldüğünü, bu dönemde Türkiye-İngiltere ticaret ilişkilerinin de 2020 sonuna kadar aynen devam etmesinin beklendiğini kaydetti. Erdoğan, Brexit'in inşaat malzemesi sanayisine de etki edeceğini belirterek, Türkiye'nin, İngiltere'ye yaptığı toplam inşaat malzemesi ihracatının 2014-2018 arasındaki beş yılda 5 milyar 679 milyon dolar olduğunu, 2018'de ise 1 milyar 303 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Ferdi Erdoğan, bu rakamların yükselmesinin veya düşmesinin tamamen Brexit sonrasında İngiltere ile Türkiye’nin belirleyeceği yol haritasına bağlı olduğunu vurguladı.