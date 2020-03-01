Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu GYODER, gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler hâlinde irdelediği, ‘GYODER Gösterge' Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019-4. Çeyrek Raporu'nu yayınladı. Garanti BBVA Mortgage sponsorluğunda yayınlanan ‘GYODER Gösterge'de; 2019 yılı 4. çeyreğinin, toplam 483 bin 256 adet konut satışı ile en yüksek satışın gerçekleştiği çeyrek dönem olduğu vurgulandı. Raporda ayrıca GYO'ların üç ay gibi kısa bir vadede yatırımcısına ciddi bir getiri sağladığı, kira kontratlarında TL'ye geçişin AVM'leri zorlamaya devam ettiği, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinde azalış olduğuna dikkat çekildi.

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği), dünya ve Türkiye ekonomisinden, temel makroekonomik göstergelere, sektör içi üretim rakamlarından, çeşitli istatistiklere kadar önemli bilgiler aktaran ‘GYODER Gösterge' ile gayrimenkul sektörüne ışık tutmaya devam ediyor. Temel ekonomik verilerin yanı sıra ‘Konut', ‘Krediler', ‘AVM', ‘Ofis', ‘Lojistik', ‘Turizm' ve ‘GYO' gibi gayrimenkulün tüm alt segmentlerini kapsayan raporun gayrimenkul yatırım ortaklıklarının finansal değerlendirmeleri ile ilgili verileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) katkılarıyla zenginleştirildi. Rapora GYO'ların BİST GYO Endeks Performansı, halka açıklık oranları, piyasa ve portföy değerleri, yatırımcı sayıları, özkaynak, sermaye gelişimleri, aktif karlılıkları gibi birçok veri eklendi.

Konut kredisi hacmi 199,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti

2019 yılı temmuz ayında başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki azalış trendi 2020 yılı ocak ayı sonuna kadar devam etti. 2019 yılı temmuz ayı başında %1,65 seviyesinde gerçekleşen konut kredisi faiz oranı 2020 yılı ocak ayında %1 seviyesine geriledi. Temmuz ayı başında %21,65 olan yıllık faiz oranı ise 2020 yılı ocak ayı başında 9 puan azalarak %12,88 seviyesine geriledi. 2019 yılı aralık ayı sonunda konut kredisi hacmi 199 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam konut kredisi hacmi 2019 yılı aralık ayı itibarıyla 199 milyar 145 milyon TL civarında gerçekleşti. 2019 yılı 4. çeyrek sonu itibariyle toplam konut kredileri içinde en fazla konut kredisi kullanılan il %29,2 oranla İstanbul oldu. İstanbul'u, %11,7 ile Ankara, %7,7 oranıyla ise İzmir takip etti.