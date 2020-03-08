Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye İMSAD, 2020 Şubat aylık sektör raporunu açıkladı. Geçmiş yıllarda inşaat sektöründeki büyüme ile ekonomideki genel büyüme arasında doğrusal ve yakın ilişki rapora yansırken sektörün, genel ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağladığı vurgulandı. Bu ilişkinin en son 2017 yılında yaşandığı, 2018 yılında ekonomi yüzde 2,8 büyürken inşaat sektörünün yüzde 2,1 küçüldüğü ifade edildi. 2019 yılında ise ekonomi yüzde 0,9 büyüme gösterirken inşaat sektörü yüzde 8,6 daraldı. İnşaat sektörünün kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya olması nedeniyle ekonomideki genel iyileşmenin inşaat sektörüne yansımadığı raporda yer aldı.

İnşaatta 2019 yılını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık “Merkez Bankasının faiz indirimleri, artan likidite ile kurun stabil hâle gelmesi ekonomideki öngörülebilirliği kısmen artırdı. Bu da son çeyrekte ekonomide bir canlanma meydana getirdi. Türkiye ekonomisi 2019 yılını yüzde 0,9 büyüme ile kapatmasına rağmen sektörler bazında incelediğimizde özellikle inşaat sektörünün diğer sektörlerden negatif ayrıştığı anlaşılıyor. İnşaat sektörü son çeyrekte yüzde 3,8 olmak üzere 2019 yılını yüzde 8,6’lık daralma ile kapattı. 2020 yılına hazır beton sektörü beklediğimiz hızla girmedi. Ancak sevindirici olan nokta sektör oyuncularının beklentisinin 20 aydan sonra ilk defa olumlu tarafa geçmiş olması. Yani beton sektörü oyuncuları olarak beklentimiz pozitif yöne kaydı” dedi. 2019 yılında üretimde en yüksek gerilemenin yaşandığı üç sektör ise şu şekilde sıralandı. Yüzde 38,8 ile fırınlanmış kilden inşaat malzemeleri, yüzde 37,6 ile hazır beton sektörü ve yüzde 23,4 ile inşaat amaçlı beton ürünleri oldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEKTÖRE HAREKET KAZANDIRACAK

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Türkiye İnşaat Malzemesi ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferdi Erdoğan “Deprem kuşağında yer alan ülkemizde riski deprem değil güvensiz yapılar oluşturuyor. Kentsel dönüşüm kapsamında binalar üç gruba kategorize edildi. Bunlar; kesinlikle yıkılması gerekenler, güçlendirilerek kullanılabilecekler ve deprem riski olmayan binalar. Burada binaların değil alan dönüşümünün esas alınması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüme yönelik son açıklamasında; 300 bini İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon konut bulunduğunu, İstanbul’da ise 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerektiğini belirtti. 81 ilimizde bulunan toplam 1,5 milyon konutun 2023’e kadar dönüşmesi hedefleniyor. Kentsel dönüşüm sürecinde bir otomobil ömrü kadar olan yapılar değil 100 yıllık yapılar inşa edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm çerçevesinde acil dönüşmesi gereken konutların tespitine devam edilerek sürecin hızlandırılması çok önemli. Dönüşüm tüm sektörlere hareket getirecek” dedi.