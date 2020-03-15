Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geçtiğimiz günlerde 81 ile verdiği koronavirüse yönelik genelge ile tedbirler daha da arttırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından "Koronavirüs tedbirleri"ni içeren 11 maddelik genelge hazırlandı. 81 il valiliğine genelgeye göre, yerel yönetimlerin sorumluluk alanındaki tüm toplu taşıma araçları, durakları ve istasyonlarının Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Halkın toplu olarak bulunduğu alanlar (cadde, sokak, meydan, bulvar, pazar yeri) Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalarda (hizmet binaları, metro ve otobüs durakları) ile toplu taşıma araçlarında halkın kolayca erişebileceği şekilde dezenfektanlar yerleştirilecek. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde hastalığın yayılmasına karşı denetimler sıklaştırılacak ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirler alınacak. Hizmet binaları ve müştemilatının Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde yüzey temizliği, havalandırılması ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla ibadethane ve okullardan gelen talepler karşılanacak.

YEREL YÖNETİMLER PERSONELİ ACİL VE ZORUNLU OLMADIKÇA YURT DIŞINA GÖNDERİLMEYECEK

Çöpler daha sık ve düzenli olarak toplanacak, çöp toplama araç ve personel kapasitesi yeterli düzeyde tutulacak. Çöp depolama ve bertaraf tesislerinde gerekli tedbirler alınacak. Vatandaşlar, bilbord, pano, afiş, mobil uygulamalar, dijital mecra, sosyal medyayla hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilecek. Yerel yönetimler personeli, acil ve zorunlu olmadıkça yurt dışına gönderilmeyecek. Yurt dışından dönen personelin de Bilim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde takibi yapılarak toplu alanlardan uzak durması sağlanacak. İhtiyaç duyulması halinde araç, gereç ve ekipman talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilecek. Mücadele kapsamında valilikler tarafından iletilecek talimatlar hızlıca ve titizlikle yerine getirilecek.