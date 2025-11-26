Antalya’da bazı eğlence mekanlarının işletmecileri ve çalışanlarının, sosyal medyada sahte kadın profilleri oluşturarak erkeklerle iletişime geçtikleri ve bu kişileri iş yerlerine getirerek hesapları 8-10 katına çıkarmaya zorladıkları belirlendi. Ödemeyi reddeden müşterileri ise silah gösterip tehdit eden 12’si erkek olmak üzere toplam 29 şüpheli, polisin ‘Son Kadeh’ operasyonuyla yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklandı.

Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının işletmecileri ve çalışanlarının sosyal medya platformlarında sahte kadın profilleri açarak erkekleri mekana yakın bir yere yönlendirdikleri, şahısların burada mekanda çalışan kadınlar tarafından karşılanarak eğlenme bahanesiyle işletmeye götürüldükleri, mekanda düzenlenen adisyonların çok sayıda kalem eklenerek şişirildiği, diğer eğlence mekanlarına kıyasla 8-10 katına varan hesaplar çıkartıldığı ortaya çıktı.

SİLAH KULLANARAK ÖDEME YAPMAYA ZORLANMIŞLAR

Müşterilerin hesaba itiraz etmesi üzerine şüphelilerin silah göstererek, cebir ve tehditle nakit, kredi kartı ya da mobil bankacılık üzerinden hazır kredi kullandırarak ödemeye zorladıkları, elde edilen paraların işletme yöneticileri ve çalışanlar arasında günlük olarak belirli oranlarda paylaşıldığı tespit edildi.

“SON KADEH” OPERASYONU

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 3 aylık çalışma neticesinde olaylara karıştıkları tespit edilen 17'si kadın toplam 29 şüpheli, "Son Kadeh" adı verilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet fişek, suça konu çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi. "Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

MELİN ÖZTÜRK

