Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Düşen konut kredisi faizlerinin etkisi sonucu talepteki yükseliş ve konut maliyetlerindeki artış mevsimsel etkilerle birleşince konut fiyatlarının bahar aylarında da yükseliş göstermesi bekleniyor. 2018 yılında yaşanan kur krizi sonrasında girdi maliyetlerinin artması ile hızla yükselişe geçen konut maliyetleri yaklaşık iki senedir yükseliş yönünde hareket ediyor. Son açıklanan verilere göre 2020 Ocak ayında İnşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 12,07 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,85, işçilik endeksi yüzde 16,63 arttı.