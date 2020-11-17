Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de konut satışları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 12,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 624 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 6 bin 846 konut satışıyla (yüzde 5,7) İzmir izledi. En az satış olan iller 16 konutla Ardahan, 24 konutla Hakkâri ve 71 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

YABANCIYA SATIŞLAR ARTTI

En fazla düşüş ipotekli satışlarda gerçekleşti. İpotekli satışlar ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 azalış göstererek 25 bin 566'ya düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 21,4 olarak belirlendi. Söz konusu dönemde yabancılara yapılan konut satışı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 5 bin 258 oldu. Ekimde Türkiye'den Irak vatandaşları 909 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 849 konutla İran vatandaşları izledi. Rusya Federasyonu vatandaşları 400, Afganistan vatandaşları 225 ve Kazakistan vatandaşları 213 konut edindi. Yabancılara satışlardan yaklaşık 800 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

ELMAS: HÂLÂ TALEP VAR

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, hazirandan itibaren hükümetin teşvikleri ve gayrimenkul firmalarının kampanyalarıyla ivme gösteren konut satışlarımız ağustosta konut faizlerinin yüzde 1’in üzerine çıkmasıyla kademeli olarak bir düşüşün de yaşanacağını belirterek, "Geçen aya göre bir düşüş olsa da büyük bir düşüşten söz edemeyiz. Talep hala var. Vatandaşlarımız konut almaya devam ediyor. Bu rakam, son beş ayın en düşük rakamı olsa da tarihsel ortalamalara göre belli bir seviyeyi koruduğu anlaşılıyor" dedi.