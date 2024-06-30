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Bakanlıktan açıklama! Yetkisiz emlakçıya 29 milyon TL ceza

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakanlıktan açıklama! Yetkisiz emlakçıya 29 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı, Emlak Sektörü, Haber

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe fahiş fiyat artışı yapanlara ceza yağdırdı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe fahiş fiyat artışı yapanlara ceza yağdırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, sektörde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik dâhilinde faaliyetlerin aralıksız sürdüğü hatırlatılarak, gerekli cezaları verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu denetimler sonucunda yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar toplam 29 milyon 221 bin 612 TL tutarında idari para cezası uygulandığı dile getirildi.

 

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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